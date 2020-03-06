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Собянин: модели поездов "Москва" и "Москва 2020" будут базовыми в метро еще 5-10 лет

Мэр Москвы отметил, что поезда обслуживаются по самым высоким стандартам контрактов жизненного цикла

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Базовыми моделями поездов столичного метрополитена в ближайшие 5-10 лет будут "Москва" и "Москва 2020". Об этом в пятницу сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения учебно-производственного центра Московского метрополитена.

"У нас большие планы по развитию метрополитена. Модели [поездов] "Москва" и "Москва 2020" будут базовыми для столичного метро. Будем работать на них ближайшие 5-10 лет", - сказал Собянин.

Он добавил, что современные и комфортные поезда "Москва" обслуживаются по самым высоким стандартам контрактов жизненного цикла.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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