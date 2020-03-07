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Распространение коронавируса нового типа

В Москве планируют построить быстровозводимый инфекционный медицинский центр

В проекте предусмотрены, в частности, медицинские боксы для размещения пациентов, санитарный пропускной пункт и помещения для дезинфекции

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Специалисты столичного строительного комплекса начали проработку концепции быстровозводимого временного инфекционного центра. Здание построят в Москве по современным технологиям, сообщила в субботу пресс-служба комплекса градостроительной политики города Москвы.

"По поручения мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина мы начали работу над концепцией быстровозводимого центра для лечения инфекционных заболеваний, которая прорабатывается в рамках установленного режима повышенной готовности на случай распространения коронавирусной инфекции в Москве. Наша первоочередная задача - рассмотреть варианты расположения такого центра, просчитать сроки и способы строительства, проработать механизмы обеспечения медцентра всем необходимым", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Андрея Бочкарева.

Он добавил, что в проекте инфекционного центра будут предусмотрены медицинские боксы для размещения пациентов, санитарный пропускной пункт, помещения для дезинфекции, комнаты для размещения персонала на время работы центра и парковка для машин.

"Центр будет построен на основе самых современных технологий и оснащен передовым медицинским оборудованием. Обеспечим необходимые условия для комфортного пребывания всех пациентов, особенно детей и людей с ограниченными возможностями", - сказал Бочкарев.

По словам главы Стройкомплекса, для реализации проекта центра будет создан специальный оперативный штаб по контролю за строительными работами.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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