Дорожный патруль ЦОДД в Москве вручил женщинам-водителям сладкие подарки в честь 8 Марта

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Столичный дорожный патруль подарил женщинам-водителям на дорогах Москвы 1 тыс. подарков в Международный женский день. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"ЦОДД поздравил женщин-водителей с 8 Марта. Экипажи дорожного патруля подарили им тысячу сладких подарков с фирменной символикой и пожеланиями хорошего настроения", - сказали в пресс-службе, уточнив, что в праздничный день в столице дежурят 19 экипажей дорожного патруля ЦОДД.

В мае 2017 года на базе ЦОДД была создана первая городская система оказания помощи на дорогах "Дорожный патруль". Ежедневно его сотрудники проводят мониторинг дорожной ситуации, проверяют дорожную инфраструктуру, помогают водителям, регулируют дорожное движение при необходимости, в случаях ДТП или чрезвычайных ситуациях взаимодействуют с экстренными службами.

Дорожный патруль получает сигнал из ситуационного центра ЦОДД. Кроме того, служба занимается контролем дорожной инфраструктуры - сообщает о неисправностях знаков, светофоров, а также о незапланированных и несогласованных ограничениях и дорожных работах. Служба работает круглосуточно и без выходных. В ее штате работают более 100 человек.