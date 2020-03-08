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Главархив Москвы опубликовал документы о традициях празднования 8 Марта

Из архивных документов можно узнать о том, как отмечали 8 Марта трудовые успехи женщин в СССР и какие праздничные мероприятия проводили в этот день

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Документы, связанные с историей Международного женского дня, опубликовал Главархив Москвы. Главный праздник весны появился почти 100 лет назад как Международный день работниц и много лет был посвящен успехам женщин в социалистическом соревновании, сообщается в воскресенье на портале правительства Москвы.

"В Концертном зале имени П. И. Чайковского 8 марта 1942 года состоялось торжественное заседание партийных и общественных организаций Москвы, посвященное Международному коммунистическому женскому дню. В зале присутствовали стахановки, строители оборонительных сооружений, женщины-врачи, деятели науки, культуры и искусства, а также командиры и политработницы Красной армии. Приветствие И. В. Сталину, направленное участницами праздничного собрания женщин Москвы и Московской области 8 марта 1942 года, опубликовано на сайте Главархива Москвы", - говорится в сообщении.

В других архивных документах отмечается, что со второй половины 1920-х годов роль женщин в индустриальном производстве стала заметнее. Они осваивали профессии, считавшиеся сугубо мужскими, и преуспевали в них. Также можно ознакомиться с документом, где решение праздновать 8 Марта приняли на II Международной конференции коммунисток, состоявшейся в 1921 году в Москве во время III конгресса Коминтерна. Дату выбрали в память о забастовке работниц Торшиловской фабрики Товарищества Невской ниточной мануфактуры в Петрограде, отмечается на портале.

В опубликованной стенограмме торжественного заседания 1961 года, посвященного Международному женскому дню, можно прочитать, как отмечались трудовые успехи женщин - передовиков и новаторов производства, узнать о достижениях социальной политики СССР, которые позволяли женщинам получать хорошее образование.

Хранящееся в Архивном фонде распоряжение Исполкома Моссовета предписывало провести театрализованное представление на Манежной площади, парад и выступления духовых оркестров и фольклорных коллективов на Тверской улице. В 2002 году Международный женский день в России получил статус официального государственного праздника.

Теги
Россия
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