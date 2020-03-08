Экспресс-автобусы перевезут женщин до аэропорта Шереметьево бесплатно в честь 8 Марта

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Все пассажирки в воскресенье по случаю 8 Марта смогут проехать бесплатно на экспресс-автобусе, который следует от станции метро Ховрино до аэропорта Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба компании "Аэроэкспресс".

"Компания "Аэроэкспресс" поздравляет женщин с 8 Марта и дарит им бесплатный проезд в экспресс-автобусах от станции метро Ховрино до аэропорта Шереметьево", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 6 марта в терминалах компании сотрудники "Аэроэкспресс" поздравляли женщин с наступающим Международным женским днем и подарили им около 3 тыс. тюльпанов.

В 2019 году компания запустила автобусный экспресс-маршрут от станции метро Ховрино до Северного терминального комплекса аэропорта Шереметьево. В целях интеграции аэроэкспрессов в транспортную систему столицы в 2019 году маршрут поездов "Аэроэкспресс" от аэропорта Шереметьево продлен до Одинцова. В прошлом году пассажирами экспресс-автобусов "Аэроэкспресс" стали более 12 млн человек.