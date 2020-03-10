Облачная погода, дождь и до 10 градусов тепла ожидаются в Москве 10 марта

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Облачная погода, дождь и до плюс 10 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 8-10 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до 2 градусов тепла.

Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 7-12 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до нуля градусов.