Более 20 км газопроводов реконструируют в Москве к апрелю по программам благоустройства

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Специалисты компании "Мосгаз" планируют к апрелю текущего года в рамках городских программ благоустройства реконструировать в столице более 20 км газопроводов. Об этом сообщил журналистам во вторник заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Уже к апрелю специалистами АО "Мосгаз" планируется модернизировать более 20 км газотранспортной сети города: около 15 км по программе "Мой район" и более 6 км по программе "Развитие городской среды". Применение передовых технологий строительства обеспечит высокую надежность и безопасность газовых коммуникаций, позволит выполнить работы с максимальным комфортом для жителей в сжатые сроки, что дает возможность своевременно приступить к комплексному благоустройству городских территорий", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что модернизацию проведут по результатам технической диагностики на газовых коммуникациях с длительным сроком эксплуатации. В ходе работ для удобства горожан специалисты минимизируют количество раскопанных траншей за счет применения современных технологий, в том числе закрытых переходов. Это позволит реконструировать газопроводы без перекрытия проезжей части и тротуаров, без отключения столичных потребителей от газоснабжения.

Работы пройдут на востоке, севере, северо-западе и в центре Москвы. "При выполнении работ все чаще применяется прогрессивный метод прокладки с использованием полиэтиленовой трубы, не подверженной электрохимической коррозии и гарантирующей не менее 50 лет эксплуатации, что позволит в ближайшие десятилетия не возвращаться к ремонтным работам в зоне благоустройства", - добавил заммэра.

По его словам, всего в 2020 году планируется реконструировать и построить около 100 км газопроводов. Бирюков отметил, что благодаря реконструкции газовых сетей в последние годы их износ снизился в Москве с 36% до 31%, столица попала в число лидеров по этому показателю в России.