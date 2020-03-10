{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 20 км газопроводов реконструируют в Москве к апрелю по программам благоустройства

Работы пройдут на востоке, севере, северо-западе и в центре столицы

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Специалисты компании "Мосгаз" планируют к апрелю текущего года в рамках городских программ благоустройства реконструировать в столице более 20 км газопроводов. Об этом сообщил журналистам во вторник заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Уже к апрелю специалистами АО "Мосгаз" планируется модернизировать более 20 км газотранспортной сети города: около 15 км по программе "Мой район" и более 6 км по программе "Развитие городской среды". Применение передовых технологий строительства обеспечит высокую надежность и безопасность газовых коммуникаций, позволит выполнить работы с максимальным комфортом для жителей в сжатые сроки, что дает возможность своевременно приступить к комплексному благоустройству городских территорий", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что модернизацию проведут по результатам технической диагностики на газовых коммуникациях с длительным сроком эксплуатации. В ходе работ для удобства горожан специалисты минимизируют количество раскопанных траншей за счет применения современных технологий, в том числе закрытых переходов. Это позволит реконструировать газопроводы без перекрытия проезжей части и тротуаров, без отключения столичных потребителей от газоснабжения.

Работы пройдут на востоке, севере, северо-западе и в центре Москвы. "При выполнении работ все чаще применяется прогрессивный метод прокладки с использованием полиэтиленовой трубы, не подверженной электрохимической коррозии и гарантирующей не менее 50 лет эксплуатации, что позволит в ближайшие десятилетия не возвращаться к ремонтным работам в зоне благоустройства", - добавил заммэра.

По его словам, всего в 2020 году планируется реконструировать и построить около 100 км газопроводов. Бирюков отметил, что благодаря реконструкции газовых сетей в последние годы их износ снизился в Москве с 36% до 31%, столица попала в число лидеров по этому показателю в России.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Автосервис загорелся на юге Москвы
Площадь пожара составля 100 кв. м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС