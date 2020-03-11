В Москве отменили общегородской праздник "Навруз-2020"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Общегородской праздник "Навруз-2020", который планировали проводить 22 марта в Москве, отменен в связи с указом мэра столицы. Об этом в среду ТАСС сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

Празднование "Навруза-2020" должно было пройти традиционно на ВДНХ. "Ежегодный праздник "Навруз-2020", который был намечен на 22 марта - отменен. Такое решение было принято в связи с указом мэра Москвы Сергеем Собяниным об отмене массовых мероприятий, где могут одновременно находиться 5 тыс. человек и более", - сказал Сучков.

Он добавил, что в этом году на "Навруз" они ожидали более 50 тыс. человек. "У нас было все готово. Но все же пришлось отменить", - пояснил Сучков.

В Москве Навруз (праздник весеннего равноденствия) проводят более 10 лет. Его главные цели - укрепить межнациональные связи и способствовать дружбе народов страны.

Древний восточный праздник Навруз широко отмечают в ряде мусульманских государств Средней Азии и Ближнего Востока, а также на территории Российской Федерации - в Татарстане, Башкортостане и в некоторых других национальных республиках.