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Движение поездов на ярославском направлении изменят из-за ремонтных работ с 13 по 15 марта

ЦППК запустит компенсационные автобусы на этом направлении в ночь с 13 на 14 марта и с 14 на 15 марта

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Временное изменение расписания электропоездов вводится на ярославском направлении из-за проведения работ по развитию инфраструктуры с 13 по 15 марта, сообщила в среду пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК)

"С 13 по 15 марта включительно расписание электропоездов ярославского направления изменится из-за проведения работ по развитию инфраструктуры. В ночь с 13 на 14 марта все электропоезда, следующие в Москву, не будут останавливаться на станциях Тайнинская, Перловская, Лось. Кроме того, изменены время отправления и прибытия ряда поездов, у некоторых сократится количество остановок", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 14 на 15 марта на время ремонтных работ все поезда, следующие в Москву, также не будут останавливаться на станциях Тайнинская, Перловская, Лось, Яуза, Маленковская, Москва-3. У ряда поездов скорректируют время отправления и прибытия, несколько - отменены. 15 марта с 11:00 до 23:00 все поезда из области проследуют станции Лось и Маленковская без остановки. Часть поездов отменена на участках Пушкино - Москва, Монино - Москва, Москва - Болшево, Александров - Москва, Москва - Сергиев Посад, Сергиев Посад - Александров, Москва - Фрязино, отмечает пресс-служба.

В ночь с 13 на 14 марта и с 14 на 15 марта ЦППК запустит компенсационные автобусы на этом направлении. Станциями пересадки будут Мытищи, Лосиноостровская, Северянин, Москва-Ярославская.

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Россия
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