Власти Москвы введут в эксплуатацию девять объектов культуры в 2020 году

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Столичный департамент строительства за счет средств городского бюджета введет в эксплуатацию девять объектов культуры, в том числе площадку для проведения культурно-массовых мероприятий в районе музея-заповедника "Коломенское", Детскую школу искусств №58 им. Глинки, Дом культуры в поселении Киевский, культурно-досуговый центр в районе Строгино и другие. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного департамента строительства.

"В этом году за счет средств городского бюджета департамент строительства планирует ввести в эксплуатацию девять объектов культуры. В музее-заповеднике "Коломенское" будет обустроена площадка для проведения культурно-массовых мероприятий в районе набережной реки Москвы, она позволит жителям и гостям столицы посещать концерты и фестивали. Завершится строительство новой сцены Театра "Уголок дедушки Дурова", где разместится зрительный зал в виде амфитеатра на 450 человек, медицинский кабинет, репетиционный зал и помещения для содержания животных-артистов", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства города Москвы Рафика Загрутдинова.

Вместе с тем новое здание появится у Детской школы искусств №58 им. Глинки по адресу: улица Гурьянова, дом 83А в районе Печатники. Там будут расположены музыкальные классы, хореографический, камерный залы, кабинеты изучения теории музыки, актовый зал на 300 мест. Также будут установлены три памятных знака дивизий Народного ополчения времен Великой Отечественной войны.

Также пресс-служба добавляет, что в 2020 году завершится реконструкция здания под размещение Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Детского музыкального театра юного актера" по адресу: ул. Макаренко, дом 4, строение 1.