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Зима вернется в Москву в выходные дни

Температура в столице понизится до шести градусов мороза
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© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Резкое похолодание, метели и гололедица ожидаются в Москве в выходные дни. "Легкая зима" принесет в столицу понижение температуры до шести градусов мороза, сообщил ТАСС в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень интересная погода нас ждет. В субботу днем дождь, переходящий в снег, местами ветер с порывами до 17 м/ с. Температура около полудня будет четыре-шесть градусов [тепла], затем она начнет понижаться, уже к вечеру она опустится до минус шести градусов. В ночь на 15 марта уже будет снег, ветер порывистый, <...> будет также и метель", - сообщил он.

По словам Вильфанда, температура в воскресенье ночью составит четыре-шесть градусов мороза, по области - до девяти градусов мороза, а днем - от ноля до двух градусов мороза. "Заметная гололедица также будет в эти дни. То есть нас ждет такая "легкая зима", - отметил метеоролог.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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