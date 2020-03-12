Минеева: сфера торговли в Москве изменилась и не основана на обмане покупателей

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Сфера торговли в Москве претерпела значительные изменения с конца прошлого столетия, и ее функционирование обеспечивает отнюдь не обман покупателей. Такое мнение высказала ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей столицы Татьяна Минеева.

"Сфера торговли [в Москве] концептуально изменилась с 90-х годов. Сегодня это - технологичная среда со множеством форматов - от лайт-индустрий до глобальных торговых сетей. И ее эффективное функционирование обеспечивает отнюдь не обман покупателей", - отметила Минеева.

По ее словам, предпринимателей, занятых в торговле, прежде всего, волнуют проблемы, связанные с административными барьерами, нарушением законных прав, незаконным уголовным преследованием и коррупцией. "Торговля, как и имущественно-земельные отношения - очень уязвимая бизнес-среда и нуждается в системной правовой поддержке. Именно это и является нашей задачей", - добавила бизнес-омбудсмен Москвы.

Ранее в четверг мнение на этот счет выразил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, который также заметил, что занятые в сфере торговли предприниматели изменили принципы работы с 1990-х годов, а неприязнь с советских времен к таким бизнесменам в народе давно улетучилась.

Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин заметил, что порядочных работников в сфере торговли в России становится больше, однако единичные негативные случаи отражаются на мнении покупателей о предпринимателях в целом. По его словам, только время и полноценная конкуренция, а также серьезные наказания на всех уровнях способны изменить ситуацию.