В Москве синоптики прогнозируют сильный ветер и ночные заморозки 13 марта

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Сильный ветер с порывами до 20 м/с и небольшой дождь ожидаются в пятницу, 13 марта, в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве будет от 5 до 7 градусов тепла, ночью температура опустится до нуля. В Подмосковье днем ожидается до 8 градусов тепла, в ночь на субботу возможны небольшие заморозки до минус 2 градусов.

Скорость юго-западного и западного ветра днем составит 7-12 м/с, возможны порывы до 15-20 м/с. Ночью ожидается западный ветер (до 10 м/с), местами с порывами до 17 м/с. Желтый уровень опасности из-за порывистого ветра будет действовать в Москве до 12:00 мск субботы. В Подмосковье режим предупреждения из-за ветра будет действителен до 03:00 мск субботы.

Атмосферное давление в Московском регионе составит 731 мм ртутного столба.