{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве синоптики прогнозируют сильный ветер и ночные заморозки 13 марта

Порывы юго-западного и западного ветра могут достигать 20 м/с

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Сильный ветер с порывами до 20 м/с и небольшой дождь ожидаются в пятницу, 13 марта, в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве будет от 5 до 7 градусов тепла, ночью температура опустится до нуля. В Подмосковье днем ожидается до 8 градусов тепла, в ночь на субботу возможны небольшие заморозки до минус 2 градусов.

Скорость юго-западного и западного ветра днем составит 7-12 м/с, возможны порывы до 15-20 м/с. Ночью ожидается западный ветер (до 10 м/с), местами с порывами до 17 м/с. Желтый уровень опасности из-за порывистого ветра будет действовать в Москве до 12:00 мск субботы. В Подмосковье режим предупреждения из-за ветра будет действителен до 03:00 мск субботы.

Атмосферное давление в Московском регионе составит 731 мм ртутного столба.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве представили фильм о матерях солдат Чеченской войны
Среди представленных в ленте историй рассказ трех псковских матерей об их сыновьях - солдатах шестой роты, которые погибли в Аргунском ущелье в марте 2000 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС