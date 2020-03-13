{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Москвы призвали к осторожности из-за ожидаемого штормового ветра

Порывы ветра в столице могут достигать 25 м/с

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Власти Москвы призвали жителей и гостей столицы быть осторожными в связи с ожидаемым штормовым усилением ветра 13 марта.

"Дорогие горожане, прошу обратить внимание на штормовое предупреждение. Порывы ветра - до 25 м/с. Это очень серьезно. Будьте максимально осторожны", - написал мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и области в связи с сильным ветром в пятницу. Этот уровень означает, что имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. Порывы ветра, согласно прогнозу синоптиков, могут достигать 20-25 м/c в период до 21:00 мск.

Порывы ветра до 25 м/с способны вырвать деревья с корнем, повредить здания, разрушить заборы, рекламные конструкции и т. д.

 

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
Реклама на ТАСС
Руководителем департамента экономической политики Москвы назначен Кирилл Пуртов
С 2018 года он занимал пост первого замруководителя департамента
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС