Власти Москвы призвали к осторожности из-за ожидаемого штормового ветра

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Власти Москвы призвали жителей и гостей столицы быть осторожными в связи с ожидаемым штормовым усилением ветра 13 марта.

"Дорогие горожане, прошу обратить внимание на штормовое предупреждение. Порывы ветра - до 25 м/с. Это очень серьезно. Будьте максимально осторожны", - написал мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и области в связи с сильным ветром в пятницу. Этот уровень означает, что имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. Порывы ветра, согласно прогнозу синоптиков, могут достигать 20-25 м/c в период до 21:00 мск.

Порывы ветра до 25 м/с способны вырвать деревья с корнем, повредить здания, разрушить заборы, рекламные конструкции и т. д.