Руководителем департамента экономической политики Москвы назначен Кирилл Пуртов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Кирилла Пуртова на должность руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы. Соответствующий указ размещен в пятницу на сайте мэра и правительства столицы.

"Назначить Пуртова Кирилла Сергеевича на должность министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы на срок полномочий мэра Москвы, освободив от замещаемой должности первого заместителя руководителя департамента городского имущества города Москвы", - говорится в документе.

Пуртов сменил на этой должности Марию Багрееву, которая временно исполняла обязанности руководителя данного департамента с 6 марта после ухода Дениса Тихонова. Он руководил департаментом с марта 2019 года, а теперь, по информации московских властей, станет руководителем проектного офиса правительства РФ.

Кирилл Пуртов родился в 1979 году в Перми, в 2002 году окончил Пермский государственный университет по специальности "Юриспруденция". Работал в администрации губернатора Пермского края, затем в коммерческих организациях. В 2012 году стал начальником управления экономики в департаменте земельных ресурсов столицы, в 2013 году возглавил управление экономики столичного департамента городского имущества, в 2015 году был назначен замруководителя этого ведомства, а в 2018 году занял пост первого замруководителя департамента.