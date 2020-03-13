В Новой Москве в 2020 году построят более 30 км автодорог

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Основная дорожно-транспортная система ТиНАО будет сформирована до конца 2023 года. К этому моменту в Новой Москве построят еще более 300 км автодорог, при этом девять объектов длиной 30 км введут уже в этом году, сообщила в пятницу пресс-служба департамента развития новых территорий города Москвы.

"Общая длина дорожной сети в Новой Москве сегодня составляет 800 км. Проектируется 36 дорожных объектов, а это еще 220 км, из них 30 км (девять объектов) введут уже в этом году", - говорится в сообщении.

Развитие улично-дорожной сети ТиНАО будет продолжено и после 2023 года. В соответствии с Генпланом Москвы к 2035 году протяженность сети должна превысить 2 тыс. км, отмечается в сообщении.