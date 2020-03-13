{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Новой Москве в 2020 году построят более 30 км автодорог

Общая длина дорожной сети ТиНАО составляет 800 км

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Основная дорожно-транспортная система ТиНАО будет сформирована до конца 2023 года. К этому моменту в Новой Москве построят еще более 300 км автодорог, при этом девять объектов длиной 30 км введут уже в этом году, сообщила в пятницу пресс-служба департамента развития новых территорий города Москвы.

"Общая длина дорожной сети в Новой Москве сегодня составляет 800 км. Проектируется 36 дорожных объектов, а это еще 220 км, из них 30 км (девять объектов) введут уже в этом году", - говорится в сообщении.

Развитие улично-дорожной сети ТиНАО будет продолжено и после 2023 года. В соответствии с Генпланом Москвы к 2035 году протяженность сети должна превысить 2 тыс. км, отмечается в сообщении.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве авиация может одновременно ликвидировать два пожара наивысшего ранга
Сейчас в оперативном управлении Московского авиационного центра находятся 10 вертолетов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС