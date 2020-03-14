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Распространение коронавируса нового типа

Исторический музей в Москве не закроется на карантин до особого распоряжения властей

В музее принимают все необходимые меры по защите сотрудников и посетителей от вируса

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Государственный исторический музей (ГИМ) не планирует закрываться на карантин из-за ситуации с коронавирусом, но готов сделать это в случае соответствующего распоряжения властей. В музее принимаются все необходимые меры, чтобы защитить сотрудников и посетителей от вируса, сообщила ТАСС в субботу начальник управления по связям с общественностью ГИМ Мария Лемигова.

"Принять решение о закрытии музея дирекция не может, так как мы не частный музей, а государственный. Если будет рекомендация от нашего учредителя - Министерства культуры Российской Федерации, закрыть или ограничить посещение музейного комплекса, мы, безусловно, последуем ей", - сказала собеседница агентства.

Что касается безопасности сотрудников и посетителей, добавила она, еще в январе в музее закупили необходимый запас медицинских масок, антисептиков и перчаток. "Мы раздали их тем сотрудникам, которые работают непосредственно на приеме посетителей. Также те сотрудники Исторического музея, которые в последние две-три недели посещали европейские страны, находятся на домашнем карантине, причем все страны, не только те, которые указаны в списке московского правительства. Кроме того, мы вводим серьезные ограничения на выезд за границу без служебной необходимости", - сообщила Лемигова, добавив, что в музее соблюдают все рекомендации, которые поступают от московского правительства, оперативного штаба и Минздрава.

Ранее в субботу о приостановлении работы объявил музей современного искусства "Гараж", он закрыт на неопределенный срок. В Пушкинском музее сообщили ТАСС, что принимают необходимые меры для безопасности посетителей и сотрудников - в частности, отказываются от массовых мероприятий численностью более 100 человек.

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