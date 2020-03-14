В Гидрометцентре сообщили, что москвичей ждет снежная погода до середины недели

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Снег, который выпадет в воскресенье, пролежит на столичных улицах как минимум до середины следующей недели. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В пятницу директор Гидрометцентра России Сергей Борщ сообщил, что снежный покров высотой 5-10 см установится в Москве на выходных.

"Завтра мы, москвичи, проснемся при зимней погоде и увидим снег: где-то 3 сантиметра, где-то 7 сантиметров. Кроме того, снег задержится", - сообщил Вильфанд.

По его словам, снежный покров в столице будет наблюдаться как минимум до середины следующей недели.