{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Гидрометцентре сообщили, что москвичей ждет снежная погода до середины недели

В столице прогнозируют до 7 см снега
Описание
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Снег, который выпадет в воскресенье, пролежит на столичных улицах как минимум до середины следующей недели. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В пятницу директор Гидрометцентра России Сергей Борщ сообщил, что снежный покров высотой 5-10 см установится в Москве на выходных.

"Завтра мы, москвичи, проснемся при зимней погоде и увидим снег: где-то 3 сантиметра, где-то 7 сантиметров. Кроме того, снег задержится", - сообщил Вильфанд.

По его словам, снежный покров в столице будет наблюдаться как минимум до середины следующей недели.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
ЦОДД предупредил водителей об ухудшении ситуации на дорогах Москвы из-за непогоды
В столице возможен гололед
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС