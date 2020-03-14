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Первый выход человека в открытый космос отметят на ВДНХ 18 марта

В мероприятиях примут участие не более 300 человек

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Праздничная программа, посвященная 55-летию со дня первого выхода человека в открытый космос, пройдет в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ 18 марта. На площадках павильона посетители встретятся с космонавтами, послушают тематические лекции, паблик-токи, увидят спектакли, концерты и многое другое, сообщила в субботу пресс-служба ВДНХ.

"Праздничные мероприятия в честь 55-летия выхода в открытый космос Алексея Леонова проходят в рамках образовательной программы центра "Космонавтика и авиация", которая стартовала 7 марта. В конгресс-зале 18 марта гостям покажут документальный фильм "Алексей Леонов. Прыжок в космос". Ожидаются встречи с летчиками-космонавтами, героями России Александром Мисуркиным, Александром Полещуком и Федором Юрчихиным", - говорится в сообщении.

Кроме того, посетители увидят экспонаты, связанные с экспедицией Алексея Леонова, среди которых макеты корабля "Восход-2" и скафандра "Беркут", а также узнают об участии Леонова в других космических программах и познакомятся с его картинами. Вечером в лектории "Кулибин Про" можно будет присоединиться к тематической экскурсии о великом космонавте.

Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ВДНХ, что общее количество участников мероприятий будет не более 300 человек. "Урок космоса" смогут посетить порядка 150 человек, групповые экскурсии - 30 человек , кинопоказ - 60", - отметили в пресс-службе.

Также организаторы мероприятия уточнили, что в случае введения в столице дополнительных мер для профилактики распространения коронавируса, могут произойти изменения в программе. Информация будет объявлена дополнительно.

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Россия
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