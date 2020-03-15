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Тепло не вернется в Москву в ближайшее время

В течение следующей недели среднесуточная температура будет около нуля градусов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Вторая половина марта будет холоднее первой в Москве. Метеорологи не прогнозируют потепление в ближайшее время, очередное похолодание придет в столицу на следующих выходных, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Потепление в ближайшее время не предвидится. В течение следующей недели температура [среднесуточная] будет около нуля до четверга. Затем немного потеплеет, но уже в выходные ожидается очередное похолодание", - сообщил он.

По словам Вильфанда, вторая часть марта будет гораздо холоднее первой. "После аномалий в начале месяца до 10 градусов тепла нас ждет почти нормальная погода [соответствующая климатической норме]", - отметил он.

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Россия
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