Движение поездов из Москвы приостановили на Рижском направлении МЖД

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Движение электричек в сторону области на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) приостановлено в воскресенье утром из-за наезда на пешехода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЖД.

"В настоящее время приостановлено движение пригородных поездов в сторону области на Рижском направлении. По предварительной информации, мужчина находился на путях перед приближающимся поездом, наезда избежать не удалось", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что инцидент произошел на путях Рижского направления в сторону области. "Локомотивная бригада следовавшего из Москвы электропоезда подала светозвуковые сигналы, применила экстренное торможение, но расстояние для полной остановки состава было недостаточным", - пояснили в пресс-службе.

Для оказания медицинской помощи железнодорожники вызвали представителей экстренных служб, до прибытия которых поезд не может продолжить движение.