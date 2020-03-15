Москва уже "перевыполнила" месячную норму по количеству осадков в марте

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Почти треть месячной нормы осадков выпала в Москве за вечер субботы и ночь на воскресенье. Таким образом, Москва уже "перевыполнила" месячную норму осадков на 15-20% за половину марта, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"За вчерашний вечер и ночь выпало в Москве от 5 до 9 мм осадков, почти треть от месячной нормы. Уже 40 мм осадков выпало с начала марта, а норма 34 мм [месячная]. Превзошли норму за половину месяца", - сказал он.

По словам Вильфанда, есть вероятность, что норма осадков в марте будет значительно превышена. "Только половина месяца прошла. Вполне вероятно, что значительно превзойдем норму в этом месяце", - отметил он.