ЦОДД Москвы рекомендует водителям не выезжать в непогоду на дороги на летней резине

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендует водителям, поменявшим на своих автомобилях резину на летнюю, не выезжать в непогоду на дороги столицы. До конца воскресенья в Москве прогнозируется снег, метель и гололедица, сообщает пресс-служба ЦОДД.

"Центр организации дорожного движения просит водителей быть предельно внимательными и аккуратными за рулем, соблюдать дистанцию и помнить о более длинном тормозном пути. Кроме того, есть водители, которые уже переобули свой автомобиль на летнюю резину - мы настоятельно рекомендуем им не выезжать на дороги", - говорится в сообщении.