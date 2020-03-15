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ЦОДД Москвы рекомендует водителям не выезжать в непогоду на дороги на летней резине

До конца воскресенья в столице прогнозируется снег, метель и гололедица

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендует водителям, поменявшим на своих автомобилях резину на летнюю, не выезжать в непогоду на дороги столицы. До конца воскресенья в Москве прогнозируется снег, метель и гололедица, сообщает пресс-служба ЦОДД.

"Центр организации дорожного движения просит водителей быть предельно внимательными и аккуратными за рулем, соблюдать дистанцию и помнить о более длинном тормозном пути. Кроме того, есть водители, которые уже переобули свой автомобиль на летнюю резину - мы настоятельно рекомендуем им не выезжать на дороги", - говорится в сообщении.

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