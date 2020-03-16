Инфекционный центр в Новой Москве обеспечат системой очистки воды и дезинфекции отходов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Строящийся в Новой Москве временный инфекционный центр, который возводят из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией, будет обеспечен системой обеззараживания воды и отходов. Об этом сообщил журналистам в понедельник заммэра Андрей Бочкарев.

"Все стоки в медицинский центр будут проходить специальное обеззараживание. Мы сейчас строим специальные очистные сооружения, которые ступенчато будут очищать все бытовые стоки. Тут будет построен специальный блок по обработке, дезинфекции и уничтожению отходов - бытовых, медицинских и пищевых. Таким образом, тут будет создана система недопущения распространения инфекции, а также будет создан периметр, который позволит нам обеспечить безопасность нахождения людей вокруг этого центра", - сказал Бочкарев.

Он добавил, что на территории строительства медцентра будут пробурены скважины, из которых будет поступать вода в корпуса.

"По санитарным нормам минимум 100 м должно быть обеспечено (зона отчуждения от жилых домов - прим. ТАСС). У нас ближайшая [жилая постройка] в 280 м, а следующая точка - 500 м. Поэтому, с точки зрения соблюдения всех норм, будет, безусловно, все обеспечено. Мы прикладываем огромные усилия к созданию высокотехнологичных систем обеззараживания", - сказал Бочкарев.

Инфекционный центр будет работать и после нормализации ситуации.

"Это огромный, большой госпиталь. Он по большому счету является объектом, который мы, скорее всего, оставим и на будущее, ведь это будет мощный, практически стационарный медицинский комплекс <...> Перед нами стоит задача поставить объект в кратчайшие сроки <...> Срок идет на недели", - сказал заммэра.

Как он сообщил ранее, лечебные корпуса инфекционного центра планируют начать строить 18 марта. Строительство быстровозводимого инфекционного центра в новой Москве ведут одновременно несколько сетевых и отраслевых организаций стройкомплекса, параллельное ведение строительных процессов позволит сократить сроки возведения центра. Для его строительства центра и последующей эксплуатации будет построено около 15 км дорог, включая окружную дорогу вокруг участка.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, который среди прочего предполагает и возведение инфекционного корпуса. Новая больница будет построена в короткие сроки из быстровозводимых конструкций в поселении Вороновское деревни Голохвастово. Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 м от будущей больницы, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны.