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Распространение коронавируса нового типа

Власти Подмосковья запустили сайт о профилактике коронавируса

Также в регионе работает горячая линия по коронавирусу

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Московской области запустило сайт, посвященный профилактике коронавируса, в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.

"Министерство здравоохранения Подмосковья запустило сайт, посвященный профилактике коронавирусной инфекции. На информационной странице можно получить все необходимые сведения о коронавирусе, о мерах, которые предпринимают власти Подмосковья для недопущения распространения инфекции, вызвать врача на дом", - говорится в сообщении.

В министерстве также напомнили, что в Московской области работает горячая линия по коронавирусу. Любой житель региона, вернувшийся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, по телефону 8-800-550-50-30 может получить необходимую справочную информацию.

"Мы понимаем, как важно жителям Подмосковья оперативно получать достоверную информацию о коронавирусной инфекции. Для этого мы задействуем все возможные каналы информирования - СМИ, социальные сети, интернет-ресурсы. Новый сайт позволит получить жителям Московской области ответы на волнующие их вопросы", - процитировали в сообщении слова министра здравоохранения Подмосковья Светланы Стригунковой.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 63 до 93 за последние сутки. В Подмосковье было зафиксировано 9 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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