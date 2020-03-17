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Объем несырьевого экспорта Москвы в январе составил почти $2 млрд

Самыми востребованными экспортными товарными категориями промышленности стали механическое оборудование и техника, компьютеры

$$МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Общий объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в январе составил около $2 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос почти на 25%, сообщается во вторник на портале мэра и правительства Москвы.

"Сейчас доля Москвы занимает практически 20% от общероссийского несырьевого неэнергетического экспорта. В январе прошлого года этот показатель был чуть больше 16%. Самыми востребованными экспортными товарными категориями промышленности стали механическое оборудование и техника, компьютеры", - говорится в сообщении.

По данным центра "Моспром", продукцию городских компаний в первый месяц 2020 года экспортировали в 126 стран. Ключевыми импортерами стали Великобритания ($0,34 млрд), США ($0,21 млрд), Казахстан ($0,17 млрд), Белоруссия ($0,15 млрд) и Швейцария ($0,12 млрд). Объем экспорта в остальные страны составил $0,5 млрд, что составляет примерно 26% от общего экспортного объема несырьевой неэнергетической продукции Москвы.

Центр "Моспром" был создан правительством Москвы в мае 2019 года, в его зону ответственности входят все аспекты внешнеэкономической деятельности предприятий крупного и среднего бизнеса в промышленности и агропромышленном комплексе. Работа центра направлена не только на решение отдельных проблем, но и на подбор мер поддержки, которые необходимы предпринимателям.

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