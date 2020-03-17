Собянин назначил нового руководителя департамента безопасности города

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Новым руководителем департамента безопасности и противодействия коррупции Москвы назначен Сергей Хлебников. Соответствующее распоряжение за подписью градоначальника Сергея Собянина опубликовано во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Назначить Хлебникова Сергея Дмитриевича на должность руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы", - говорится в документе.

Ранее должность руководителя департамента безопасности занимал Владимир Регнацкий. Он другим распоряжением назначен руководителем департамента по обеспечению деятельности мировых судей Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра столицы.

Хлебников, генерал-лейтенант ФСО, ранее занимал пост коменданта Кремля, был ответственным за безопасность резиденции президента России. Он родился 16 февраля 1956 года. Окончил Высшее пограничное училище, после окончания которого был направлен в Кремлевский полк на должность командира взвода. Занимал различные должности в структурах 9-го управления КГБ СССР, затем - в Федеральной службе охраны РФ. Является одним из организаторов и вдохновителей Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

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