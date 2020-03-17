{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Собянин назначил нового руководителя департамента безопасности города

Ранее Сергей Хлебников занимал пост коменданта Кремля

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Новым руководителем департамента безопасности и противодействия коррупции Москвы назначен Сергей Хлебников. Соответствующее распоряжение за подписью градоначальника Сергея Собянина опубликовано во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Назначить Хлебникова Сергея Дмитриевича на должность руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы", - говорится в документе.

Ранее должность руководителя департамента безопасности занимал Владимир Регнацкий. Он другим распоряжением назначен руководителем департамента по обеспечению деятельности мировых судей Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра столицы.

Хлебников, генерал-лейтенант ФСО, ранее занимал пост коменданта Кремля, был ответственным за безопасность резиденции президента России. Он родился 16 февраля 1956 года. Окончил Высшее пограничное училище, после окончания которого был направлен в Кремлевский полк на должность командира взвода. Занимал различные должности в структурах 9-го управления КГБ СССР, затем - в Федеральной службе охраны РФ. Является одним из организаторов и вдохновителей Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

Новость обновлена (10:02 мск) - добавлена информация по тексту.

 

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Пушкинский музей закрыли для посетителей с 17 марта
Он будет закрыт до 10 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС