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В Москве отменили благотворительный показ фильма "Зулейха открывает глаза"

Зрители смогут обменять купленные билеты на книгу подписанную автором Гузель Яхиной или вернуть денежные средства

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Премьера фильма "Зулейха открывает глаза" в киноцентре "Октябрь", запланированная на 20 марта, отменена. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе ВГТРК.

"Телеканал "Россия 1", фонд "Подари жизнь" и проект Каро.Арт сообщают об отмене благотворительного показа и премьеры фильма "Зулейха открывает глаза". В качестве компенсации зрителям, купившим билеты, средства от продажи которых направлены в фонд "Подари жизнь", будет предложено обменять их на книгу "Зулейха открывает глаза", - рассказали в пресс-службе.

Книги будут подписаны автором романа Гузель Яхиной и исполнительницей главной роли в многосерийном фильме актрисой Чулпан Хаматовой. Также предусмотрен возврат денежных средств.

Главную роль в сериале исполнила актриса Чулпан Хаматова. Драму о судьбе ссыльных переселенцев в 30-е годы на экране воплотили Сергей Маковецкий, Юлия Пересильд, Елена Шевченко и другие.

Книга "Зулейха открывает глаза" основана на семейной истории Яхиной, а прототипом главной героини стала ее бабушка. Зулейху - татарскую крестьянку из глухой деревни - вместе с другими переселенцами отправляют в вагоне-теплушке в Сибирь. В тайге, на берегах Ангары сотни переселенцев - крестьяне, интеллигенты, деклассированный элемент, уголовники, люди разных вероисповеданий и национальностей - вместе ежедневно борются за жизнь в тяжелейших условиях.

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