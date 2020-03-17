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Распространение коронавируса нового типа
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Число заразившихся коронавирусом в Москве достигло 56

Все заболевшие прилетели из европейских стран и проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в столице достигло 56 человек. Об этом журналистам во вторник сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве подтверждено еще три случая коронавирусной инфекции. Все заболевшие прилетели из европейских стран и проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Еще один пациент, прилетевший в Москву, был госпитализирован в больницу в Московской области. Всего к настоящему моменту в столице зарегистрировано 56 случаев заболевания", - сообщили в штабе.

Там уточнили, что заразившиеся коронавирусом прибыли следующими рейсами: рейс AZ-548 (8 марта) Рим - Москва, рейс SU 2487 (8 марта) Цюрих - Москва.

"Если вы или ваши близкие передвигались этими рейсами, необходимо вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медучреждение. Медицинские работники сами приедут для взятия проб на анализы и проведения осмотра", - заключили в штабе.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

В новость были внесены изменения (18:09 время мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
Новый выявленный в Москве пациент с коронавирусом летел одним рейсом с ранее заболевшим
Всего в столице 56 заболевших
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