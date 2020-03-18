Более 1,8 тыс. москвичей записали своих питомцев на вакцинацию в "Активном гражданине"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Более 1,8 тыс. человек во всех округах Москвы воспользовались сделанным на портале "Активный гражданин" предложением и записали своих питомцев на бесплатную прививку. Об этом сообщается в среду на сайте столичной мэрии.

"Участники проекта "Активный гражданин" прислали более 1,8 тыс. заявок на прививку своих питомцев от бешенства в домашних условиях. Записаться на вакцинацию москвичи смогли с помощью голосований, которые проходили в каждом округе столицы", - сообщается на сайте.

Всего в голосовании приняли участие более 154 тыс. человек. Самыми активными стали жители трех округов: ЮАО (21,1 тыс. проголосовавших), ВАО (19,8 тыс.) и ЮВАО (19,2 тыс.).

"Итоги голосований показали, что домашние питомцы есть у каждого второго участника проекта. При этом лидируют владельцы кошек - их в среднем по всем округам 25,38%. Собачников меньше - 14,60%. У 5,95% есть и кошки, и собаки. Других животных держат дома 3,15% участников голосования", - отмечается на сайте.

Среди домашних питомцев хомяки, морские свинки, шиншиллы и кролики. Кроме того, встречаются и экзотические питомцы - африканские карликовые ежи, сахарные сумчатые летяги и даже крокодилы.

Бешенство - это смертельное для людей заболевание. Переносчиком инфекции могут быть как дикие звери, так и домашние питомцы. Самым надежным способом защиты животных от вируса считается прививка. В столице вакцинация проводится круглый год.