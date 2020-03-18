Мосгордума изменит режим работы с 19 марта

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы утвердили новый режим работы с 19 марта, согласно которому отменяются круглые столы, выставки и экскурсии, так как число посетителей в зданиях Мосгордумы сокращено до пяти в день, а встречи депутатов с населением могут проводиться дистанционно. Об этом сообщил журналистам в среду председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

"В связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции принято протокольное решение. <…> Решено с 19 марта сократить число посетителей в зданиях Мосгордумы до пяти человек; депутатам Мосгордумы проводить прием населения в соответствующих помещениях на территориях избирательных округов или дистанционно; <...> в помещениях Мосгордумы проводить пленарные заседания думы и заседания профильных комиссий", - сказал Шапошников.

Он уточнил, что в здании парламента также будут проводиться заседания комиссий Мосгордумы по вопросам предварительного обсуждения проектов столичных законов, постановлений Мосгордумы до их рассмотрения на пленарном заседании. По его словам, утвержденный режим работы не ограничен по времени, он будет снят при изменении ситуации с коронавирусом в столице.

"Мы не первое заксобрание, которое принимает аналогичное решение, до этого такое решение приняли наши коллеги в Санкт-Петербурге. Считаем, что это необходимые меры, которые не повлияют на работу думы. Будем проводить все необходимые пленарные заседания, дума продолжает работать, сотрудники аппарата парламента, которые могут выполнять свои обязанности дистанционно, будут переведены на дистанционный режим", - сказал Шапошников.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.