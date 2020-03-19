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Мосприрода будет проводить виртуальные экскурсии во время карантина

Первая экскурсия пройдет в эколого-просветительском центре "Экошкола "Кусково"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Специалисты Мосприроды и комплекса городского хозяйства будут проводить виртуальные экскурсии во время карантина. Найти их можно в социальных сетях по хештегу #виртуальнаяЭкскурсияМосприроды, сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

"Мосприрода" будет проводить виртуальные экскурсии во время карантина. Первая экскурсия пройдет 19 марта в эколого-просветительском центре "Экошкола "Кусково". В зале "Мир, созданный человеком" расскажут о глобальных экологических проблемах: загрязнении воды и воздуха, вопросах охраны природных территорий, а также о раздельном сборе мусора и правильной сортировке отходов", - говорится в сообщении.

Кроме того, зрители увидят лабораторию экологического мониторинга: микроскопы, реактивы, пипетки, колбы, хроматографы и другое оборудование, необходимое для анализа состояния окружающей среды.

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