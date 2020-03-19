Москвичи стали реже ездить на метро

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Жители Москвы из-за перехода на удаленный режим работы и внеплановые каникулы стали реже использовать для поездок метрополитен, при этом число поездок на арендованных автомобилях осталось на прежнем уровне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта.

"Мы заметили, что меньше стали ездить льготники - студенты, школьники (их меньше почти вполовину) и пенсионеры. Еще заметили изменения на станциях, где есть офисы крупных компаний, которые вняли просьбе мэра и отправили сотрудников работать по домам. Возлагаем надежды на дальнейшее снижение за счет все большего распространения работы из дома. Это все очень позитивно скажется на предотвращении ОРВИ и коронавируса", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в вечернее время в городе третий день подряд фиксируются восьмибалльные пробки. При этом утром машин меньше на 11%, "тоже за счет дистанционной работы". "На такси ездят меньше (на 10%), а на каршеринге - вообще никаких изменений <...> [Едут] в ТЦ, где есть большие супермаркеты - там фиксируем необычную активность", - добавили в департаменте.

Кроме того, по данным пресс-службы, автомобилисты стали больше нарушать правила парковки. В ведомстве обратились к горожанам с просьбой избегать ненужных поездок, чтобы не стоять в пробках.