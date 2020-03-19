Собянин подписал указ о временном закрытии колледжей с 21 марта

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Московские колледжи закроются для учащихся с 21 марта по 12 апреля 2020 года из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в своем блоге в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня я подписал указ о временном закрытии городских колледжей. Срок - тот же, что и в школах: с 21 марта по 12 апреля 2020 года", - написал мэр.

Документ был опубликован на портале мэра Москвы. Собянин уточнил, что на время перерыва в очных занятиях колледжи должны организовать дистанционное обучение студентов. Мэр отметил, что по многим профессиям сделать это будет непросто, тем не менее, он просит преподавателей приложить максимум усилий, чтобы эти три недели "не прошли даром для студентов".

"Решение о временном закрытии федеральных колледжей будут принимать их учредители - федеральные министерства и ведомства", - заключил Собянин.

16 марта мэр Москвы в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о введении ряда новых мер для защиты населения, в числе которых временный переход школ на дистанционное обучение и запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек.

Занятия в московских школах будут отменены с 21 марта по 12 апреля включительно, при этом сохранится возможность посещения воспитанниками детских садов и школ учащимися 1-4 классов. В начальных классах будут дежурные группы численностью до 12 человек. Перед уроками у детей будет проводиться измерение температуры тела, помещения школы будут регулярно дезинфицироваться.

О коронавирусе

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.