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В Москве задержали водителя, накопившег более 51 тыс. рублей штрафов за нарушения ПДД

Его арестовали на 20 суток

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Водителя автомобиля Jeep Wrangler задержали в Москве за езду без номерных знаков. Как сообщил ТАСС в пятницу начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васелин, во время задержания нарушитель оказал сопротивление.

"В Москве задержали водителя автомобиля Jeep Wrangler, который управлял иномаркой без государственных регистрационных знаков, - сказал он. - При задержании 27-летний мужчина оказал сопротивление сотрудникам Госавтоинспекции, однако скрыться ему не удалось".

Кроме того, как отметил Васенин, выяснилось, что мужчина причастен еще к ряду грубых правонарушений правил дорожного движения. Только с начала текущего года в базе данных ГИБДД по Москве имеется информация о наличии у него 18 нарушений ПДД на общую сумму 51,4 тыс. рублей.

В отношении водителя иномарки составлены два материала об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.25 ("Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства"), четыре материала по ч. 1 ст. 12.12 ("Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика"), три материала по ч. 4 ст. 12.15 ("Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона"), три материала по ч. 2 ст. 12.2 ("Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков"), один материал по ч. 1 ст. 12.1 ("Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра или технического осмотра") и три материала по ч. 1 ст. 12.7 ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством") КоАП РФ.

Кроме того, составлены два административных материала по ст. 19.3 КоАП РФ - о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

Решением суда правонарушитель арестован на 20 суток.

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