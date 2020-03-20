В Москве создали девять лабораторий для тестирования на коронавирус

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Пять городских лабораторий в Москве с пятницы начинают проводить тестирования на коронавирус, в течение недели число таких учреждений возрастет до девяти, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

"Я очень благодарен системе Роспотребнадзора, федеральным лабораториям, которые в последние недели работали в круглосуточном режиме, отдавая все свои силы и здоровье для этого. Тем не менее, совершенно очевидно, что этих мощностей не хватает для такого большого города как Москва. Мы получили разрешение и совместно со специалистами Роспотребнадзора протестировали наши крупнейшие городские лаборатории, дооснастили их современным оборудованием. Таким образом, мы в течение недели, начиная с сегодняшнего дня, открываем девять городских мощных лабораторий, которые до конца недели будут тестировать около 10 тыс. лабораторных исследований", - сообщил Собянин.

Мэр отметил, что после открытия лабораторий мощность исследований и тестирования увеличится в 2,5 раза. Собянин добавил, что ведутся переговоры о подключении мощностей частных лабораторий. "В дальнейшем будем наращивать мощности лабораторных исследований. Вполне возможно, мы сегодня ведем переговоры, подключим мощности частных лабораторий", - сказал он.

Главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике департамента здравоохранения Москвы Александр Цибин добавил, что эти лаборатории смогут проводить 10 тыс. исследований в день. По его словам, все необходимые возможности для проведения исследований в городе есть. "На сегодняшний день обучено 170 сотрудников, всего количество обучаемых сотрудников будет 250. Поэтому мы обладаем всеми возможностями для обеспечения выполнения лабораторных исследований по коронавирусу", - отметил Цибин.

Как отмечается в материалах мэрии, с 20 марта в пяти городских ПЦР-лабораториях начинается тестирование исследований на коронавирус. С 21 марта к этой работе подключатся еще три лаборатории. До конца месяца будет запущена еще одна лаборатория в медицинском комплексе в Коммунарке. Таким образом, девять ПЦР-лабораторий московских больниц и диагностических центров в тестовом режиме приступают к проведению исследований на коронавирус биологического материала, взятого у людей в городских поликлиниках и на дому.

В лабораториях развернуто 36 комплектов современного оборудования, в том числе пять комплектов оборудования было приобретено в экстренном порядке, девять комплектов - перевезены из других медицинских организаций, остальные - перепрофилированы для решения задачи тестирования на коронавирус. Одновременно проводятся переговоры с производителями о срочных закупках дополнительного оборудования.