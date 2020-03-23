Собянин назвал борьбу с распространением коронавируса общей борьбой всех москвичей

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал борьбу с распространением коронавирусной инфекции в столице общей борьбой всех москвичей. Об этом он написал на своем сайте.

"Борьба с распространением коронавирусной инфекции - наша общая борьба. Власть и горожане могут справиться только вместе. Только совместными усилиями", - написал мэр.

В этой связи он обратился к горожанам с просьбой проявить особое внимание к людям старшего поколения. "Если это ваши близкие, помогите им пережить сложный период. Если это ваши соседи и знакомые, поинтересуйтесь, что им нужно, и окажите посильную помощь. Иногда и добрые слова поддержки дорогого стоят. Наши бабушки и дедушки ни в коем случае не должны чувствовать себя забытыми", - заметил Собянин.

Он выразил надежду на то, что объявленные меры противодействия коронавирусной инфекции будут восприняты с пониманием. "В складывающейся ситуации они абсолютно необходимы", - заключил мэр.