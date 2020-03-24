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Распространение коронавируса нового типа

Около 70 человек выписали из больницы в Коммунарке за сутки

В больнице находятся 156 человек с диагнозом "пневмония", с новой коронавирусной инфекцией - 82

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Семьдесят человек выписаны за последние сутки из медицинского центра в Коммунарке. Об этом во вторник сообщил главный врач больницы №40 Денис Проценко на своей официальной странице в Facebook.

"На 24 марта у нас на лечении состоят 412 человек. За последние сутки к нам поступили 29 пациентов, а выписаны 70 человек", - говорится в сообщении.

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Проценко добавил, что на текущий момент в медицинском учреждении находятся 156 человек с диагнозом "пневмония", с новой коронавирусной инфекцией - 82. Кроме того, к аппарату искусственной вентиляции легких подключен один человек, а в отделении реанимации и интенсивной терапии лежат десять человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек вылечились и выписаны из больниц. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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