Около 70 человек выписали из больницы в Коммунарке за сутки

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Семьдесят человек выписаны за последние сутки из медицинского центра в Коммунарке. Об этом во вторник сообщил главный врач больницы №40 Денис Проценко на своей официальной странице в Facebook.

"На 24 марта у нас на лечении состоят 412 человек. За последние сутки к нам поступили 29 пациентов, а выписаны 70 человек", - говорится в сообщении.