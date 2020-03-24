Около 6 тыс. человек задействуют для строительства инфекционного центра в Новой Москве

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Количество строителей, задействованных для возведения инфекционного центра в Новой Москве, планируется увеличить до 6 тыс. человек. Об этом сообщил журналистам во вторник заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Ударными темпами ведем работу, до 6 тыс. человек будет здесь в пике находиться, сейчас 5,2 тыс. человек, 890 единиц техники. Привлечены большое количество компаний по производству оборудования - "КРОСТ", "Сталькон", "Моспромстрой", "Мосметрострой", "Мосинжпроект", "ИБТ", "ДорХан" - порядка 40 компаний. Каждой дан участок, <...> другими способами такой объект в кратчайшие сроки невозможно построить. Мы в 10 раз быстрее строим [быстровозводимый инфекционный центр], чем стандартный лечебный центр", - сказал Бочкарев.

Он добавил, что строители завершили подготовительные земляные работы. Были быстро возведены фундаменты, ведется монтаж быстровозводимых конструкций с применением утепленных панелей лечебного и реанимационного блоков. Всего на данной территории будет возведено более 50 объектов различного назначения.

"10 марта это было ровное поле <...> Более 40 га здесь, порядка 190 тыс. куб. м земли мы удалили в ударном темпе. По всем направлениям завели более 35 компаний, на 45 га развернута работа, которая ведется день и ночь. Все медицинское оборудование, которое необходимо закупать, - производим закупку, изготавливается большое количество инженерного оборудования", - сказал Бочкарев.

5 марта Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, который среди прочего предполагает и возведение инфекционного корпуса. Новая больница будет построена в короткие сроки из быстровозводимых конструкций в поселении Вороновское. Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 м от будущей больницы, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек вылечились и выписаны из больниц. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.