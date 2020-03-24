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Распространение коронавируса нового типа

Срок эксплуатации быстровозводимого инфекционного центра в Новой Москве превышает 30 лет

Заммэра Москвы Андрей Бочкарев уточнил, что на территории центра будет построено более 50 объектов

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Срок эксплуатации здания инфекционного центра, которое возводится в Новой Москве, превышает 30 лет. Об этом сообщил журналистам во вторник заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

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"Это не временный корпус, это не временное решение. Это большой медицинский комплекс, который будет использоваться в будущем для лечения больных какими-либо серьезными инфекционными заболеваниями, уникальный объект не только в Москве, но, думаю, что и в России тоже. Мы надеемся, что он не понадобится, но если да, то он будет готов к работе на долгие-долгие годы, в принципе, более 30 лет. Поэтому мы строим ультрасовременный комплекс для решения задач текущего периода, и, не дай Бог, каких-то проблем в будущем", - сказал Бочкарев.

Он уточнил, что на территории быстровозводимого центра будет построено более 50 объектов: реабилитационный, лабораторный и лечебный корпуса, корпуса для персонала, приемные отделения, отделения для выписки, здания для хранения медоборудования, медицинских расходных материалов.

"У нас выделены специальные медбригады, которые здесь находятся и контролируют состояние людей по температуре, а также по состоянию, связанному с возможными заболеваниями и общими недомоганиями. Мы эту работу наладили с первых дней. Сюда выслана целая команда Мосгосстройнадзора, которая контролирует качество конструкций, технику безопасности и так далее. Инженерный состав следит за безопасностью выполнения работ. Пока у нас все идет хорошо, мы надеемся, что таким же темпом и в таком же состоянии закончим этот объект", - сказал Бочкарев.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, который среди прочего предполагает и возведение инфекционного корпуса. Новая больница будет построена в короткие сроки из быстровозводимых конструкций в поселении Вороновское. Для строительства больницы выбрана площадка в Новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 м от будущей больницы, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны.

 

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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