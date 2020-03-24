Новым руководителем штаба по наблюдению за голосованием в Москве выбран Илья Массух

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Штаб по наблюдению за голосованием в Москве возглавил бывший замминистра связи и массовых коммуникаций РФ, член Общественной палаты (ОП) столицы Илья Массух, сообщил во вторник в своем Telegram-канале экс-председатель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

"Новым руководителем штаба по наблюдению за голосованием в Москве стал член ОП Илья Массух", - написал он. При этом Венедиктов уточнил, что руководил штабом по наблюдению за выборами в столице с 2013 года и взял самоотвод.

"Моя точка зрения по наблюдателям не была учтена Центризбиркомом, а по электронному голосованию - Мосгоризбиркомом. Было бы лицемерным с моей стороны возглавлять штаб по наблюдению, когда я не согласен с процедурой и параметром наблюдения, которые могут привести к снижению доверия к результату [голосования] в Москве", - сказал ТАСС Венедиктов.