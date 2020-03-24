{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Полиция в Москве задержала водителя, который нарушил карантин

Правоохранительные органы проведут беседу с нарушителем, а его автомобиль изолируют на спецстоянке

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Столичная полиция задержала водителя, который не соблюдал карантин по коронавирусу. Автомобиль нарушителя изолируют на спецстоянке, сообщается во вторник в Telegram-канале транспортного департамента Москвы.

"Сегодня полиция задержала водителя, который нарушил режим карантина. Теперь автомобиль отправится на спецстоянку и будет изолирован от остальных авто", - говорится в сообщении.

Уточняется, что правоохранительные органы проведут беседу с нарушителем.

С 19 марта все лица, прибывающие в Россию из-за рубежа, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию. Для борьбы с нарушителями домашнего карантина столичные власти используют камеры видеонаблюдения системы "Безопасный город".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник поручил до 25 марта представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Движение по серой линии московского метро восстановлено после сбоя
Ранее на станции "Петровско-Разумовская" одному из машинистов пришлось применить экстренное торможение из-за пассажира на пути
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС