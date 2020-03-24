Полиция в Москве задержала водителя, который нарушил карантин

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Столичная полиция задержала водителя, который не соблюдал карантин по коронавирусу. Автомобиль нарушителя изолируют на спецстоянке, сообщается во вторник в Telegram-канале транспортного департамента Москвы.

"Сегодня полиция задержала водителя, который нарушил режим карантина. Теперь автомобиль отправится на спецстоянку и будет изолирован от остальных авто", - говорится в сообщении.

Уточняется, что правоохранительные органы проведут беседу с нарушителем.

С 19 марта все лица, прибывающие в Россию из-за рубежа, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию. Для борьбы с нарушителями домашнего карантина столичные власти используют камеры видеонаблюдения системы "Безопасный город".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник поручил до 25 марта представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу.