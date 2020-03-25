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Подсветка более 2 тыс. зданий будет отключена в Москве в рамках акции "Час Земли"

Это позволит сэкономить около 50 МВт электроэнергии

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Подсветку более 2 тыс. зданий планируется отключить в Москве в рамках природоохранной акции "Час Земли" 28 марта. Это позволит сэкономить примерно 50 МВт электроэнергии, сообщил директор по коммуникациям Всемирного фонда дикой природы (WWF) Юрий Сочнев.

"Что касается отключений подсветки [в Москве], то мы знаем, что это будет более 2 тыс. зданий на данный момент. В прошлом году это было 2 тыс. 150 зданий ", - сообщил он на пресс-конференции в ТАСС в онлайн-режиме.

По словам Сочнева, порядка 50 МВт электроэнергии было сэкономлено в Москве в 2019 году в рамках акции "Час Земли".

"Час Земли" является международной символической акцией, в ходе которой WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Акция призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. С 2009 года акция проходит в России, и в прошлом году к ней присоединилось уже около 30 млн россиян. В этом году "Час Земли" пройдет 28 марта в 20:30 по местному времени.

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Россия
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