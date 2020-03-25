Депутаты Мосгордумы запустили флешмоб #ПомогаюВрачам

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предложил депутатам столичного парламента, представителям исполнительной власти, общественных и молодежных организаций, а также парламентским журналистам присоединиться к флешмобу #ПомогаюВрачам. Участники флешмоба расскажут в социальных сетях, чем они занимаются дома или как работают в дистанционном режиме, следуя рекомендациям медиков по борьбе с коронавирусом, сообщили во вторник в пресс-службе Мосгордумы.

"Врачи работают ради нас - остаемся дома ради них. Друзья, поддержим наших медиков, которые круглосуточно на передовой. И, в первую очередь, ограничиваем контакты, работаем дистанционно и сидим дома. Запускаем флешмоб #Помогаю Врачам. А что делаете вы?" - приводят в сообщении слова председателя МГД Алексея Шапошникова.

Председатель комиссии МГД по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева также предложила поддержать флешмоб в поддержку врачей. "Врачи, медсестры, фельдшера - настоящие супергерои, которые готовы жертвовать многим для спасения жизни и охраны нашего здоровья каждый день. А сейчас они на передовой и в режиме 24/7 ведут борьбу с коронавирусом", - отметила она.

Депутаты МГД уверены, что для москвичей сейчас самое важное - беречь свое здоровье, особенно пожилым. Но и бросать все дела нет никакой необходимости, очень многое можно решить в удаленном формате. Таким образом, каждый может помочь врачам.

"В моей команде работают люди самых разных возрастов, в том числе и те, кому за 65, и те, у кого есть маленькие дети, внуки. Все для меня дороги и ценны. Следуя рекомендациям врачей, большинство из них перевел на дистанционный формат работы. Спасибо мессенджерам, коллективный труд кипит", - сообщил председатель комиссии МГД по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

Участники флешмоба предложили горожанам меньше гулять на улице и без надобности не выходить за пределы квартиры, исключить рукопожатия и чаще мыть руки. А также просили всех желающих делиться в комментариях, какими способами можно еще помочь врачам бороться с коронавирусом.

О пандемии

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 30 человек вылечились и выписаны из больниц. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.