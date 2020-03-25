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Музеи Московского Кремля запускают цикл онлайн-лекций про эпидемии

Лекции будут выходить два раза в неделю до 25 апреля

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Музеи Московского Кремля запускают цикл из десяти мини-лекций о мировых эпидемиях. Лекции будут выходить два раза в неделю до 25 апреля, сообщила в среду пресс-служба музеев.

"25 марта Музеи Московского Кремля запустили цикл онлайн-лекций "Опасные времена. Как Россия и Европа сражались с болезнями". В рамках проекта "Опасные времена. Как Россия и Европа сражались с болезнями" историки и искусствоведы Музеев Московского Кремля, специалисты по разным эпохам и странам расскажут о том, какие вызовы бросала болезнь человеческому роду, начиная с раннего Средневековья и до Нового времени", - говорится в сообщении.

Слушатели, в частности, узнают о первой эпидемии Европы времен Средневековья.

Лекции будут доступны на Youtube-канале и на официальных страницах музея в соцсетях. Первая лекция будет посвящена Юстиниановой чуме.

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Россия
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