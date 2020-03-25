Более 1,6 млн пенсионеров в Москве получили выплату в связи с карантином

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Свыше 1,6 млн московских пенсионеров получили выплату в связи с соблюдением самоизоляции из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее сообщалось, что в качестве поддержки и компенсации дополнительных расходов московским пенсионерам, которые находятся дома на самоизоляции, будет выплачена материальная помощь в размере 4 тыс. рублей.

"Выплаты за соблюдение режима изоляции уже были перечислены 1,6 млн москвичам старше 65 лет. Они получают их на тот же счет, куда обычно приходит пенсия и прочие социальные выплаты", - сообщила Ракова.

Она отметила, что выплата полагается как работающим, так и неработающим пенсионерам. Остальные жители в возрасте старше 65 лет также получат положенные выплаты в ближайшее время.

"Лицам с хроническими заболеваниями, находящимся на самоизоляции, выплату оформят в индивидуальном порядке после обращения на горячую линию по телефону 8 (495) 870-45-09. Напомним, что в Москве с 26 марта по 14 апреля жители старше 65 лет будут обязаны находиться дома на изоляции. Такие меры были приняты для обеспечения безопасности москвичей, которые в силу возраста находятся в группе риска по заболеванию коронавирусом", - пояснили в оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом в Москве.