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Центр патриотического воспитания Москвы запускает онлайн-уроки физкультуры для школьников

Для детей всех возрастов спортсмены будут выходить в прямой эфир на 10-минутную зарядку

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Центр патриотического воспитания и школьного спорта г. Москвы запускает онлайн-уроки физкультуры "Здоровые каникулы". Занятия будут проходить два раза в день по гибкому графику, чтобы их можно было подстроить под расписание уроков, сообщается в четверг на портале мэрии.

"Онлайн-уроки физкультуры "Здоровые каникулы" помогут детям продолжать вести активный образ жизни. Ежедневно спортсмены Центра патриотического воспитания и школьного спорта будут выходить в прямой эфир на 10-минутную зарядку. Упражнения разработаны для выполнения в домашних условиях, не травмоопасны и подходят для детей всех возрастов", - говорится в сообщении.

Ребята узнают базовые упражнения из разных видов спорта, среди которых баскетбол, футбол, легкая атлетика и гимнастика, а также смогут принять участие в танцевальных перерывах на базе симулятора Just Dance. Присоединиться к онлайн-тренировкам "Здоровые каникулы" можно в Instagram, а записи занятий будут опубликованы на страницах центра в соцсетях "ВКонтакте" и Facebook, отмечается в сообщении.

С 21 марта по 12 апреля занятия в московских школах отменены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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