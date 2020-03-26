{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Москомстройинвест продолжит проверки девелоперов в нерабочую неделю

Компания в настоящее время проверяет 16 застройщиков

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Москомстройинвест продолжит свою работу с 30 марта по 3 апреля и не будет приостанавливать текущие проверки застройщиков, сообщили ТАСС в пресс-служба ведомства.

"Специалисты Москомстройинвеста продолжают работу по дистанционному контролю за деятельностью застройщиков и ходом строительства жилых объектов в условиях профилактики распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства ТАСС уточнили, что, в соответствии с указом президента России Владимира Путина, Москомстройинвест как орган исполнительной власти продолжит свою работу, поэтому текущие проверки приостанавливаться не будут.

Москомстройинвест в настоящее время проверяет 16 застройщиков, по проектам которых выявлены риски различного характера. В пресс-службе ТАСС добавили, что на проверки отводится до 20 рабочих дней, таким образом, текущие проверки будут завершены в апреле. "Дальнейшая организация контрольно-надзорной работы комитета будет осуществляться в соответствии с ситуацией и поручениями органов власти", - отмечается в сообщении ведомства.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что Минстрой будет вести еженедельный мониторинг застройщиков в связи с ухудшающейся экономической ситуацией, чтобы не допустить снижения темпов ввода недвижимости. При этом представители крупнейших российских застройщиков сообщили ТАСС, что девелоперы не остановят строительство жилья в нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля, однако некоторые из них минимизируют работы на стройках. Офисы продаж квартир продолжат функционировать, но в большинстве случаев перейдут на дистанционный режим работы.

Президент России Владимир Путин в среду в обращении к гражданам страны объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплаты. Президент уточнил, что в течение этой недели продолжат работу "все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Blablacar приостановит работу в Москве
По заявлению региональных властей сервис готов приостановить работу и в других городах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС