Москомстройинвест продолжит проверки девелоперов в нерабочую неделю

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Москомстройинвест продолжит свою работу с 30 марта по 3 апреля и не будет приостанавливать текущие проверки застройщиков, сообщили ТАСС в пресс-служба ведомства.

"Специалисты Москомстройинвеста продолжают работу по дистанционному контролю за деятельностью застройщиков и ходом строительства жилых объектов в условиях профилактики распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства ТАСС уточнили, что, в соответствии с указом президента России Владимира Путина, Москомстройинвест как орган исполнительной власти продолжит свою работу, поэтому текущие проверки приостанавливаться не будут.

Москомстройинвест в настоящее время проверяет 16 застройщиков, по проектам которых выявлены риски различного характера. В пресс-службе ТАСС добавили, что на проверки отводится до 20 рабочих дней, таким образом, текущие проверки будут завершены в апреле. "Дальнейшая организация контрольно-надзорной работы комитета будет осуществляться в соответствии с ситуацией и поручениями органов власти", - отмечается в сообщении ведомства.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что Минстрой будет вести еженедельный мониторинг застройщиков в связи с ухудшающейся экономической ситуацией, чтобы не допустить снижения темпов ввода недвижимости. При этом представители крупнейших российских застройщиков сообщили ТАСС, что девелоперы не остановят строительство жилья в нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля, однако некоторые из них минимизируют работы на стройках. Офисы продаж квартир продолжат функционировать, но в большинстве случаев перейдут на дистанционный режим работы.

Президент России Владимир Путин в среду в обращении к гражданам страны объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплаты. Президент уточнил, что в течение этой недели продолжат работу "все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней".