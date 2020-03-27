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Распространение коронавируса нового типа

В Новой Москве начался монтаж котельной для инфекционной больницы

Она будет полностью автоматизирована и не потребует постоянного присутствия персонала
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Описание
© Пресс-служба АО "Мосгаз"
© Пресс-служба АО "Мосгаз"
© Пресс-служба АО "Мосгаз"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Специалисты приступили к монтажу котельной для новой инфекционной больницы, которая строится в ТиНАО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АО "Мосгаз".

"АО "Мосгаз" начинает монтаж газовой котельной для обеспечения теплом и горячей водой строящегося инфекционного центра в ТиНАО. Работы ведутся в короткие сроки: подготовительные работы на площадке, проектирование объекта и комплектация оборудования заняли у столичных газовиков две недели", - говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор предприятия Гасан Гасангаджиев, слова которого приводятся в материале, наличие собственной производственной площадки и опыта реализации аналогичных проектов позволили сократить до минимума срок исполнения задачи. Отгрузка и монтаж котельного и газогорелочного оборудования ведутся параллельно. Эксплуатация объекта будет осуществляться АО "Мосгаз". Котельная полностью автоматизирована и не потребует постоянного присутствия персонала.

Мощность будущей котельной - 15,5 Гкал/час, а планируемый объем потребления газа на этом объекте составляет порядка 2,5 тыс. куб. м/час. Все агрегаты и узлы проходят сборку на производственных мощностях в управлении "Моспромгаз".

10 марта мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о строительстве мобильного комплекса новой инфекционной больницы, которая станет дополнением стационара в поселке Коммунарка и ИКБ №1. Под застройку выбрана площадка в Новой Москве. Работы по прокладке инженерных коммуникаций к быстровозводимой инфекционной больнице ведут в высоком темпе, в них задействованы около 2 тыс. человек и порядка 400 единиц техники.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели семь человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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