Онлайн-лекции и спектакли организуют для школьников Москвы, которые останутся дома

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Развивающие онлайн-лекции и спектакли будут доступны для просмотра столичным школьникам, которые в ближайшую общероссийскую нерабочую неделю останутся дома. Об этом сообщается в воскресенье на сайте мэрии Москвы.

Дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими по всей стране. Эти меры направлены на борьбу с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Москвичей просят в ближайшие дни не выходить из дома без крайней необходимости.

"Дети и подростки, которые останутся дома, смогут провести с пользой свободное время. В дистанционной форме для них организуют дополнительные досуговые и развивающие занятия, в том числе научные лекции, виртуальные экскурсии, показы спектаклей и опер", - сообщается на сайте.

Для школьников в эфире Московского образовательного телеканала всю неделю с 09:00 до 13:00 будет идти программа "Интересный день", где детям покажут мастер-классы и занимательные занятия, подготовленные лучшими учителями города по всем предметам школьной программы. Родители и учителя, которые хотят организовать дополнительные занятия для детей в дистанционном формате, могут воспользоваться полезными ресурсами на портале distance.mosedu.ru. На сайте можно найти архивные уроки по различным предметам, онлайн-кружки, задания для олимпиадной подготовки школьников, независимые диагностики для проверки своих знаний в режим онлайн, программы для логопедов, развивающие сервисы для дошкольников и многое другое.